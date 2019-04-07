Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Akşener'i Ziyaret Edecek

Kılıçdaroğlu, Akşener'i Ziyaret Edecek

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i Ziyaret Edecek, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret edecek.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i saat 10.00'da parti genel merkezinde ziyaret edecek. Teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede, yerel seçim sonuçlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşme sonrası iki liderin ortak basın açıklaması yapacağı öğrenildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:08 Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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