Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Akşener ile Görüşecek

Kılıçdaroğlu, Akşener ile Görüşecek

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile Görüşecek, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile Akşener, yarın saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, ortak basın açıklaması yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:30 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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