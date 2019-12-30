Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya Tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya Tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen ve 1 saat süren görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu arada Akşener'in, görüşmenin ardından partisinin Başkanlık Divanı'nı topladığı öğrenildi.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muharrem İnce'den CHP'ye Beştepe iddialarıyla ilgili tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası
Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son Dakika Haberleri
01:03 Muharrem İnce'den CHP'ye Beştepe iddialarıyla ilgili tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Son Dakika Haber
00:43 11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:40 Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:18 30 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:09 Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi - Son Dakika Haber
00:08 Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:09:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]