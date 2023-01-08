Kılıçdaroğlu: Alkollü İçeceklere Yapılan Zamlar Yıldırmadır, Zulümdür - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Alkollü İçeceklere Yapılan Zamlar Yıldırmadır, Zulümdür

08.01.2023 22:30
Kılıçdaroğlu: Alkollü İçeceklere Yapılan Zamlar Yıldırmadır, Zulümdür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet, her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet, her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, alkollü içecek fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet, her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Alkollü İçeceklere Yapılan Zamlar Yıldırmadır, Zulümdür - Son Dakika

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