Kılıçdaroğlu: Alkollü İçeceklere Yapılan Zamlar Yıldırmadır, Zulümdür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet, her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, alkollü içecek fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet, her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir."