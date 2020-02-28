CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

26 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de 22 askerimizin şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan 22 Mehmetçiğimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

"ALLAH MEHMETÇİĞİMİZİ KORUSUN"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabında paylaştığı mesajda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

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