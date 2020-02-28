CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan 22 Mehmetçiğimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabında paylaştığı mesajda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.
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