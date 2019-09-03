Kılıçdaroğlu, Altın Güvercin Beste Yarışması finalini izleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Eylül'de Kuşadası'na gelecek.



Geceyi Kuşadası'nda geçirecek olan Kılıçdaroğlu, 7 Eylül'de Aydın'ın Kurtuluş Bayramı törenlerine katılacak ve akşam ise Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük finalini izleyecek.



Geçen hafta içinde Ankara'ya giden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması'na davet etmişti. Kılıçdaroğlu, Başkan Günel'in yaptığı daveti kabul ederek, Kuşadası'na geleceğini açıkladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " Sayın Genel Başkanımızın davetimizi kabul ederek, Altın Güvervin'e katılacak olmasından büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Genel Başkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız " dedi.



6 Eylül'de Ankara'dan uçakla İzmir'e oradan da Kuşadası'na geçecek olan Kılıçdaroğlu, geceyi Kuşadası'nda geçirecek. 7 Eylül Cumartesi günü Aydın'ın kurtuluş bayramı törenlerine katılacak olan Kılıçdaroğlu ayrıca millet ittifakı tarafından Aydın'da kazanılan belediyeleri de ziyaret edecek. Tekrar Kuşadası'na geçecek olan Kılıçdaroğlu, 7 Eylül akşamı Kuşadası amfi tiyatroda düzenlenecek olan 22. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük finalini izleyecek. - AYDIN