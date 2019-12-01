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Kılıçdaroğlu altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisinde altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem ve T21 kategorisi 81 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Doğukan Coşar'ı yürekten kutladığını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:38 Kaynak: AA
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