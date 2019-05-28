Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(Amasya'daki dolu yağışı) Bu zararların bir şekilde karşılanması lazım"
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu: "(Amasya'daki dolu yağışı) Bu zararların bir şekilde karşılanması lazım"

2 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu:
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:38 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(Amasya'daki dolu yağışı) Bu zararların bir şekilde karşılanması lazım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]