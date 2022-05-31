Kılıçdaroğlu, Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın Ailesine Başsağlığı Diledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın Ailesine Başsağlığı Diledi

31.05.2022 15:15
Kılıçdaroğlu, Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın Ailesine Başsağlığı Diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ için taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ için taziye mesajı yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Acımız çok büyük! Güzel yürekli, mücadeleci ve cesur bir yol arkadaşımızı yitirdik... Amasya Gençlik Kolları Başkanımız Emre Can Bağ'a Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın Ailesine Başsağlığı Diledi - Son Dakika


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