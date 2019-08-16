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Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir (2)

7 dakika önce

YOZGAT'TA BAL FESTİVALİ'NE KATILDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Hacıbektaş ilçesinde katıldığı Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerinin ardından Yozgat'ın Çayıralan ilçesine geçti.

Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir (2), System.String[]

YOZGAT'TA BAL FESTİVALİ'NE KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Hacıbektaş ilçesinde katıldığı Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerinin ardından Yozgat'ın Çayıralan ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, burada Çayıralan Belediyesi'nce 11'incisi düzenlenen Bal Festivali'ne katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, festivalde yaptığı konuşmada, dünyada bütün canlıların görevinin olduğunu, bu görev yapılırken de insanlığa hizmet edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ağaçlarımızı koruyacağız, ormanlarımızı koruyacağız. Bunu söylediğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki 'Ey Kılıçdaroğlu niye böyle konuştun'. Ağacın, kurdun, kuşun, insanın hakkı yok mudur? Herkesin hakkı vardır. Hiç kimse unutmasın; kainat, adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaletsiz bir kainat yoktur. İnsanoğlunun adaleti sağlamak için ortak çaba göstermesi gerekmektedir. Adaleti sağlamak sadece bir kişinin görevi değil, insan olan herkesin ortak görevidir" dedi.
'SİYASET HALKA HİZMET ETME ARACIDIR'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının parti ayrımı yapmadan, eşit hizmet etmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği, inancı, yaşam tarzı, yaşadığı bölge; hiçbir ayrım yapmadan, her insanın mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve siyasetin de akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz. Dedik ki siyasetçi hesap vermek zorundadır. Siyasetçi cebini dolduramaz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bunu yapma kararlılığındayız. Böylece vatandaş güven içinde, 'Oy vermedim ama helal olsun, şu hizmeti yaptı' diyecek. 'Ayrım yapmayacaksınız' derken bir istisna söyledim, belediye başkanlarıma. Eğer bir mahalle fakirse bir aile varsa oraya istisna yapacaksınız. Onlara daha fazla hizmet götüreceksiniz. 'Çayıralan'da bir çocuk yatağa aç giriyorsa o ailenin derdi olmaktan çıkıp, belediye başkanının derdi olacak' diyorum."
Gerginlik siyasetini sevmediği de vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Gerginlikten hoşlanmıyorum, kavgadan hoşlanmıyorum. Bu güzel ülkede birlikte yaşamak varken, niye kavga ediyoruz? Biz herkesi kucaklamaya hazırız, belediye başkanı da herkesi kucaklayacak" dedi.
İrfan ÖZŞEKER- Ebru KURT/ÇAYIRLAN (Yozgat),


Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş, Çayıralan, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
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