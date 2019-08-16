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Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir (3)

1 saat önce

KILIÇDAROĞLU'NDAN AVANOS BELEDİYESİ'NE ZİYARETCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ı makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir (3), System.String[]

KILIÇDAROĞLU'NDAN AVANOS BELEDİYESİ'NE ZİYARET
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ı makamında ziyaret etti.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 56'ncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretleri kapsamında Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı İbaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 32 yıl önce ilkokul öğrencisi olduğu zaman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanlığı koltuğunda oturduğu fotoğrafı gösterdi. Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından il başkanlarıyla görüşmek için Gülşehir ilçesinde bulunan otele geçti.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Celal Alper İbaş, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:14 Kaynak: DHA
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