Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 110 projesinin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 110 projesinin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı

29.06.2022 22:18
Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 110 projesinin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün belediye başkanlarımızla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün belediye başkanlarımızla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Şimdi sıra geldi Türkiye'ye. Türkiye'yi de büyüteceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Her şeyden önemlisi hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul eden bir belediye başkanı. Dolayısıyla harcadığı her kuruşun hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi vatandaşına veren bir belediye başkanının hepimizin başının üstünde yeri vardır." ifadesini kullandı.

Yavaş'ın hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan bir belediye başkanı. Bir evde dert varsa o dertle birlikte dertlenen bir belediye başkanı. Kendi kentinin, diğer metropoller ile yarışabilecek düzeye getirilmesi için mücadele eden bir belediye başkanı. O belediye başkanı, Ankara'nın gözde büyükşehir belediye başkanı. Ankara'da, İstanbul'da, Aydın'da, Adana'da, Mersin'de belediye başkanlarımız 'gönül birliği' içinde çalışıyorlar, birlikte çalışıyorlar. Dikkat buyurunuz şikayet etmiyorlar. Bütün engelleri aşıp halka hizmet ediyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Şimdi sıra geldi Türkiye'ye. Türkiye'yi de büyüteceğiz. Türkiye'de de kavgayı bitireceğiz. Türkiye'de de herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Büyüyen bir Türkiye, güzelleşen bir Türkiye, itibarı olan bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz."

"7,5 milyon genç ilk kez oy kullanacak"

Gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde ilk kez 7,5 buçuk milyon gencin oy kullanacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin kaderini gençlerin değiştireceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Unutmayın sandığa gidecek 7,5 milyon genç var. Mustafa Kemal'in ideallerini gerçekleştirmek için sandık gelecek, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Bütün dünya siyaset tarihi şunu yazacak, 'Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla sandıkta yenerek ülkeye demokrasiyi gençler getirdi. Türkiye'de gençler getirdi'. Gençler sizler, 100 yıllık Cumhuriyet'i ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandıracaksınız. Bu tacı bu ülkede yaşayan herkes başında taşıyacaktır ve bu armağan gençlerin armağan olacaktır."

"Yapılanlar bir başarı öyküsüdür"

Törene katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Yavaş'a teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.

Hizmetleri için Yavaş'a teşekkür eden Karamollaoğlu, anlatılan 3 yıllık projeler karşısında adeta başının döndüğünü söyledi.

Yavaş'tan projelerini 3 yıl beklemeden her yıl tanıtmasını isteyen Karamollaoğlu, "Ankara'mızda alçakgönüllülükle, abartmadan çok muazzez projeler hazırlanmış ve uygulamaya konmuş. Bu kadar kısa sürede yapılanlar bir başarı öyküsüdür. Belediye başkanlarının imkanları oldukça kısıtlıdır, talepler ise ihtiyacın çok çok üstündedir, bir de özel kısıtlamalar olursa başarı göstermek biraz daha zorlaşır. Ama buna rağmen burada çok büyük başarılara imza atıldığını gördük. Bundan sonraki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Yavaş 3 yıllık projelerini anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 3 yıllık hizmet süreci içerisinde yaptıkları projelerle, yeni yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Yavaş, "Bugün burada, geride bıraktığımız 3 yılımızı anlatmak, bu yılların hesabını vermek, sizlerle değer bulan yönetim anlayışımızı paylaşmak, 3. yılımızda yaptığımız ya da yapımına başlayacağımız 110 projenin açılış, temel atma ve tanıtım töreni için sizlerle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Ankara'nın Cumhuriyetin başkenti, kuruluşun, kurtuluşun ve nice sevdaların kenti olduğunu vurgulayarak projelerini sunan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu projelerimizin içerisinde ulaşım var. Bu projelerimizin içerisinde yeşil alanlar var. Bu projelerimizin içerisinde üretim, altyapı, teknoloji, sosyal yaşam, kültür, tarih, eğitim ve spor var. Esnaf var, öğrenci var, çiftçi var, garip gureba var. Ankara'nın bir kuruşunu bile israf etmeden hizmet etmek var. Peki, ne yok? Atıl proje yok. Har vurup harman savurma yok. Milyonlar harcanıp bir hayalete dönüşen işler yok. İşte bu durum bizim en büyük mutluluğumuzdur. Görevimiz sona erdiğinde, bize güvenenleri mutlu edecek şekilde, başı dik, alnı açık, 25 ilçenin tamamına kimseyi ayırt etmeden hizmet etmiş, çok çalışmış ve işini hakkıyla yapmış bir Belediye Başkanı olarak anılmak, en yüce makamımız olacaktır."

Konuşmaların ardından hizmete alınan eserlerin açılışı protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Törene eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tören sonunda şarkıcı Tan Taşçı tarafından konser verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 110 projesinin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı - Son Dakika

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