CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki sağanak yağış ve fırtına felaketinde yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Bakan Yardımcısı İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"