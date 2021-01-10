Kılıçdaroğlu Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımında bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum."