CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımında bulundu - Son Dakika