- Kılıçdaroğlu, Ankara Garı'nda hayatını kaybeden 101 vatandaşı andı - Son Dakika

- Kılıçdaroğlu, Ankara Garı'nda hayatını kaybeden 101 vatandaşı andı
10.10.2020 10:27
- Kılıçdaroğlu, Ankara Garı'nda hayatını kaybeden 101 vatandaşı andı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Katliamında hayatını kaybeden vatandaşları andı.
- Kılıçdaroğlu, Ankara Garı'nda hayatını kaybeden 101 vatandaşı andı
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Katliamında hayatını kaybeden vatandaşları andı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Katliamında hayatını kaybeden vatandaşları andı. Patlamanın yaşandığı Ankara Garı'nda, 101 vatandaşın anısına karanfil bırakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara Milletvekilleri eşlik etti.
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