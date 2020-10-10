Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı
10.10.2020 10:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde 2015'te meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde 2015'te meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri andı.
Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle patlamanın olduğu alana geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.
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