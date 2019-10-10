Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, saldırının yıl dönümünde Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dört yıl önce bugün, acılar olmasın diye toplanan barış güvercinlerinden geriye acıların en büyüğü kaldı. Dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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