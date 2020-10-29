Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var

29.10.2020 22:44
Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var, System.String[]

1 Barajı'nın Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser olduğunu belirterek, "Neden bu barajda 'Çubuk Barajları Konserleri' yapılmadı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk- 1 Barajı'nın Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser olduğunu belirterek, "Neden bu barajda 'Çubuk Barajları Konserleri' yapılmadı? Sanatçılar gelebilir ve sadece bu bölgenin insanı değil Çankaya'dan da diğer yerlerden de insanlar gelir. Çünkü Ankara'nın bir kültür kenti olmaya ihtiyacı var. Bir müzik kenti, sanat kenti olmaya ihtiyacı var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çubuk- 1 Barajı Rekreasyon Alanı ile 42 projenin açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Törende düzenlenen gösterilerin ardından açılış kurdelası kesildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çubuk- 1 Barajı'nın Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser olduğuna dikkat çekerek, "Baraj belki bugün görevini yapamıyor ama akşam sanatçıları dinlerken müziği dinlerken dedim ki neden bu barajda Çubuk Barajları Konserleri yapılmadı? Ankara'da da Çubuk Barajı Konserleri yapılabilir. Sanatçılar gelebilir ve sadece bu bölgenin insanı değil Çankaya'dan da diğer yerlerden de insanlar gelirler. Çünkü Ankara'nın bir kültür kenti olmaya ihtiyacı var. Bir müzik kenti, sanat kenti olmaya ihtiyacı var. ve bunu büyük bir keyifle ifade edeyim ki bunu yapacak kişinin adı da Sayın Mansur Yavaş'tır. Bunu yapacaktır. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'BEN MANSUR BAŞKAN'DAN RAZIYIM'İYİ Parti lideri Akşener de Mansur Yavaş'tan kişisel olarak razı olduğunu söyledi, Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı olmanın dışında Meral Akşener olarak ben Mansur Başkan'dan razıyım. İnşallah Ankaralılar da razı olur, Allah da razı olur. Başarılarının devamını diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum" dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Mansur Yavaş ise Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti olduğunu belirterek, "Büyük Türk milletini bu topraklardan atmaya kalkan işgalcilere karşı Milli Mücadele'nin karargahı idi Ankara. Sonra kurtuluşumuzun ve yeniden kuruluşumuzun başkenti oldu. Bugün de hem gururumuzun hem ümidimizin hem de milletçe geleceğe yürüyüşümüzün başkenti Ankara. Ana rahminde büyütür gibi milli mücadeleyi büyüttü. Bozkırın ortasından bağımsızlık, Cumhuriyet ve medeniyet inşa etti" dedi.

Görüntü dökümü:

- Açılış töreni

- Mansur Yavaş'ın konuşması

- Meral Akşener'in konuşması

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Kaan ULU- Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var
Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var
Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var
Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Ankara, Çubuk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var - Son Dakika


Son Dakika

11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor
İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi         
23:57
Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı         
23:22
Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü         
23:00
Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı         
22:01
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde         
21:33
Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor         
20:51
Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı         
20:41
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 00:33:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei