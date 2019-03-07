Kılıçdaroğlu: Ankara'ya Huzuru Getirecek Kişinin Adı Mansur Yavaş'tır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıkladığını belirterek, "Bu 'beytülmala el uzatmayacağım', 'herkesin hakkını hukukunu koruyacağım' demektir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıkladığını belirterek, "Bu 'beytülmala el uzatmayacağım', 'herkesin hakkını hukukunu koruyacağım' demektir. Ankara'ya barışı ve huzuru getirecek kişinin adı da Mansur Yavaş'tır" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu, Ankara'da bir otelde muhtarla kahvaltı programında buluştu. Programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri ve çok sayıda muhtar katıldı.



'ANKETLERDE ARA AÇILDIKÇA DİL VE ÜSLUP BOZULMAYA BAŞLADI'



Programın açılış konuşmasını yapan Mansur Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankara halkının içine çıkıp oy isteyemediğini iddia etti. Mehmet Özhaseki'ye, halkın içine çıkması çağrısında bulunan Mansur Yavaş, "Esnafın içine çıkın, OSTİM'i, siteleri gezin bakın, oralardaki vatandaş neler söylüyor. Maalesef bazı küçük ilçeler haricinde rakibimiz Ankara halkının içine çıkıp onlardan oy isteyemiyor. Sadece salonlarda toplantılar yaptırıp, aramalardan geçtikten sonra eğer kendisi gelecekse önce köpekler arıyor salonu ondan sonra toplantılar başlıyor. Basına, 'çıkar mısın' diyorlar, 'izin almam gerek' diyor. Siz böyle belediye başkanlığı nasıl yapacaksınız? Sürekli olarak anketlerde ara açıldıkça dil ve üslup bozulmaya başladı. Her gittiğimiz yerde söylüyoruz, biz bu üsluba uymayacağız" dedi.



'1 LİRALIK FİDANI 500 LİRAYA ALIYORLAR, KALANI CEBE ATIYORLAR'



Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye'nin devasa bir bütçesi olduğunu belirtti. Ankaralı kadınların musluğu açtıklarında 5 çeşit vergi ödediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Elektrik düğmesini açtıklarında 4 çeşit vergi ödüyorlar. Dolayısıyla 'para yok, merkezi hükümet yardım etmezse hizmet gitmez' laflarının tamamı hikaye. Siz parayı veriyorsunuz o da size hizmet sunuyor. Şu yollara dikilen fidanlar İtalya'dan geldi. Bu memlekette ağaç mı, fidan mı yok? Bunların hepsi bu memlekette varken niye İtalya'dan geldi. Muhtar olarak sormanız lazım ki, ne oldu dünya çapındaki Ankara keçisine? Bunları büyükşehir belediye başkanı unutturmayacak. Ankara'yı ayağa kaldıracak. İmkan var, para var. Bir fidanı 1 liraya almak var birde 1 fidanı 500 liraya almak var. Onlar 500 liraya alıyorlar 1 liralık fidanı, kalanı cebe atıyorlar. Mansur Yavaş başkanın böyle bir alışkanlığı yok. Hesabını millete verir. 5 liralık çiçeği 5 liraya alır" diye konuştu.



'SORUNU EN YAKIN BİLEN KİŞİ MUHTARDIR'



Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların toplumun kanaat önderleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Sizlerle ilgili bizim büyük projelerimiz var. Muhtarlarla ilgili benim yaptığım bütün açıklamalar muhtarların hak ettiği açıklamalardır. Muhtarların neden bir bütçesi yok? Sizin diğer seçilenlerden ne farkınız var? Niye siz böyle demokrasinin 3'üncü sınıf insanları olarak bir yerde tutuluyorsunuz? Ankara beraber birlikte yönetilecek. Bir mahalle ile karar alındığında önce o mahallenin muhtarına bir soracaksınız. ya kendiniz gideceksiniz ya da davet edeceksiniz. Çünkü, sorunu en yakın bilen kişi muhtardır. 2002'den beri siyasetteyim. Bir vatandaş bakana kolay ulaşamaz. Bakan yardımcısına kolay ulaşamaz. Milletvekiline kolay ulaşamaz en rahat ulaştığı kişi muhtardır. Muhtarın kapısı açıktır vatandaş gider muhtara derdini anlatır. Böyle bir ortam içerisinde vatandaş derdini size anlatıyorsa sizinde bu derdi çözme konusunda yetkiliye ulaşmanız lazım."



'MANSUR BEY, BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU VE MAL VARLIĞINI AÇIKLADI'



Ankara'nın dünyanın ilk planlı başkentlerinden birisi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Ankara'yı yönetecek kişilerin dürüst insanlar olması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Kul hakkına tecavüz etmemesi lazım. Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmemesi lazım. Yakınlarına eşine dostuna nasıl malı götürür diye imkan sağlamaması lazım. Bunu yapacaklardan birisi de Mansur Yavaş'tır. Mansur Bey, belediye başkan adayı oldu ve mal varlığını açıkladı. Bu 'beytülmala el uzatmayacağım' demektir, 'herkesin hakkını hukukunu koruyacağım' demektir. Birlikte yönetmek, birlikte çalışmak bunu yapmak zorundayız. Ankara'ya barışı ve huzuru getirecek kişinin adı da Mansur Yavaş'tır" diye konuştu.



'MİLLİYETÇİLİK 82 MİLYONU KUCAKLAMAKTIR'



Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsizlerin bulunduğunu, çiftçinin perişan olduğunu söyledi. Türkiye'nin 17 yıldır AK Parti tarafından yöneltildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Vergi' dediler trilyonlarca aldılar. 'Özelleştirme' dediler 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Şimdi sıra geldi tank palet fabrikasına. Milliyetçilik vatanseverliktir. Rahmetli Ecevit, "Biz Milliyetçiliği Kıbrıs'ın 5 parmak dağlarına yazdık' derdi. Milliyetçilik budur. Milliyetçilik 82 milyonu kucaklamak demektir. Bayrağa saygımız sonsuzdur. Kim bayrağa sahip çıkıyorsa başımızın üzerinde yeri vardır. Hiç ayrım yapmayız. Biz Yunus'un kültürünü biliriz. Yunus Emre'ye Mevlana'ya bakın.."



- Ankara

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