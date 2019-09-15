Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: anneler arasında ayrım yapmak doğru değil
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Kılıçdaroğlu: anneler arasında ayrım yapmak doğru değil

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anne annedir.

Kılıçdaroğlu: anneler arasında ayrım yapmak doğru değil, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anne annedir. Anne çocuğunu istiyor. Diyarbakır'daki anne de haklıdır, Cumartesi Annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyorlar. Anneler arasında ayrım yapmak, bir grup anneyi ötekileştirip, bir grup anneyi kucaklamak doğru değildir. Hepsini kucaklayacağız" dedi.
CHP Parti Meclisi (PM) genel merkezde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi gündemle ilişkin bir konuşma yaptı. İktidar sahiplerinin zaman zaman ayrıştırma yaptığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu ayrıştırmanın çok belirgin şekilde yapıldığını ve bunun da toplumu kutuplaştırdığını söyledi.
'Cumartesi Anneleri' ve 'Diyarbakır Anneleri' diye bir ayrım yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Bu nasıl bir ayrım? Anne annedir. Anne çocuğunu istiyor. Diyarbakır'daki anne de haklıdır, Cumartesi Annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyorlar. Bir anne gitmiş, Diyabakır'da diyor ki; 'Benim evladım geri gelmeyecek, çocuğum geri gelmeyecek, inşallah sizin evladınız geri gelir' diyor ve bu tabloya baktığınız zaman annelerin hakkını ve hukukunu savunmamız gerekmiyor mu? Cumartesi Anneleri tam 755 haftadır kimseye dokunmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden sadece evlatlarının fotoğraflarını ellerinde taşıyarak bir yere oturuyorlar. 'Evlatlarımız geri gelmedi, ama hiç değilse mezarını bize gösterin' diyorlar. Diyabakır Anneleri'nin de acıları var. Terör örgütü evlatlarını kaçırmış. Bu annenin acısı, derdi yok mu? O da ister evladının eve gelmesini, çalışmasını, evlenmesini. Onun da hakkı, hukuku, adalet isteği var."
'ANNELER ARASINDA AYRIM YAPMAK DOĞRU DEĞİL'
Yetki ve güç sahibi olanların, güçsüzlüklerini itiraf etmek için Diyarbakır anneleri ile oturduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Sen bakansın, sorunu çözecek olan sensin. Annenin derdine derman olmak değil de ne diye gidip oraya oturuyor? Sen acıyı çözeceksin. Senin görevin sorunu çözmek. Yetki, güç, imkan sende. Ordu, hakim, kaymakam, general sende. Diyarbakır annesinin elinde ne var, sadece bir feryat var. 'Oğlumu istiyorum' diyor. Şimdi anneleri de bölüyorlar, acı olan, yazık olan bu. Anne annedir. Anne insanlığın sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli aktördür. Anneler arasında ayrım yapmak, bir grup anneyi ötekileştirip, bir grup anneyi kucaklamak doğru değildir. Hepsini kucaklayacağız. Hepsinin derdine çözüm üretmek gerekiyor. Bu işin iktidarı, muhalefeti yoktur. Ama güç iktidardadır ve sorunu çözecek olan iktidardır. Çünkü iktidar vatandaşa giderken 'Ben sorunu çözmek istiyorum, bana oy verin' diyor. Size oy veriyorlar ve siz iktidara geliyorsunuz, iktidara gelirken de toplumu ayrıştırmayacaksınız, bölmeyeceksiniz, kutuplaştırmayacaksınız."
'CEPLERİMİZ İŞ TALEPLERİYLE DOLDURULUYOR'
Vatandaşın borçlarına değinen Kılıçdaroğlu, 1 Ocak ile 29 Ağustos tarihleri arasında vatandaşın bankalara olan borcunun 15 milyar lira artarak 533 milyar liraya çıktığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Tarımda üretecek girdiler pahalı, üretilmiyor. Fabrika üretemiyor, elektrik ve doğal gaz zamları geldi. Geniş tanımlı işsizlik miktarı 8,5 milyona ulaştı. Üniversite mezunlarının büyük bir bölümü de işsiz, iş yok. Nereye gitsek ceplerimiz iş talepleri ile dolduruluyor."


Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Anne, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:01 Kaynak: DHA
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