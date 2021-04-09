Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden Dilek İmamoğlu'na taziyelerini iletti - Son Dakika

Hava Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve eşi Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, annesi Hava Kaya'nın vefatı nedeniyle Dilek İmamoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , annesi vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun eşi Dilek İmamoğlu 'na taziyede bulundu.

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Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

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