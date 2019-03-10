Kılıçdaroğlu: "(Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları) Kazandıkları Gün Asgari Ücret Net 2200...
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- Miting alanından görüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Kapalı Cumartesi Pazarı'nda partililerle bir araya geldi.
- Miting alanından görüntü CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya
'nın Kepez
ilçesi Zafer Mahallesi
Kapalı Cumartesi Pazarı'nda partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu programda konuşma yaptı.(1)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:07 Kaynak: AA
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