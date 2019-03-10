Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları) Kazandıkları Gün Asgari Ücret Net 2200...

Kılıçdaroğlu: "(Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayları) Kazandıkları Gün Asgari Ücret Net 2200...

26 dakika önce

- Miting alanından görüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Kapalı Cumartesi Pazarı'nda partililerle bir araya geldi.

- Miting alanından görüntü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Kapalı Cumartesi Pazarı'nda partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu programda konuşma yaptı.(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:07 Kaynak: AA

Antalya, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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