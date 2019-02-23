Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Antalya'da

Kılıçdaroğlu Antalya'da

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in proje lansmanı için Antalya'ya geldi.

Kılıçdaroğlu Antalya'da, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in proje lansmanı için Antalya'ya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in proje lansmanı için Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Antalya Havalimanı Vip kapasında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, İl Başkanı Ahmet Kumbul, partisinin Milletvetilleri ve Belediye Başkanları tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılamaya gelen partilileri selamladıktan sonra lansman toplantısının yapılacağı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezine hareket etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:52 Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, belediye başkan adayı, Antalya, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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