Kılıçdaroğlu Antalya'ya Geliyor
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in proje lansmanı için Antalya'ya geliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek
'in proje lansmanı için Antalya
'ya geliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konyaaltı
Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in 23 Şubat Cumartesi günü yapacağı proje lansmanına katılacak. Böcek, seçimi kazanması halinde Antalya'ya yapacağı projelerin tanıtım toplantısına Kılıçdaroğlu'nun da geleceğini twitter hesabından duyurdu.
Tanıtım toplantısı, 23 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet
Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:26 Kaynak: İHA
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