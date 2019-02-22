Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Antalya'ya Geliyor

Kılıçdaroğlu, Antalya'ya Geliyor

8 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan Proje Tanıtım Toplantısı ile projelerini açıklayacak.

Kılıçdaroğlu, Antalya'ya Geliyor, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan Proje Tanıtım Toplantısı ile projelerini açıklayacak.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in proje tanıtımı toplantısı Nazım Hizmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 23 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan Proje Tanıtım Toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da katılacak. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek, "Üzerinde titizlikle çalıştığımız projelerimizi tamamladık. Projelerimizi çok özel bir ekiple hazırladık. 7'den 77'ye tüm Antalyalıya hitap eden projelerimizle Antalya'yı yönetmeye talibiz. Antalya halkının desteği ve güveniyle 25 yıllık siyasi birim ve tecrübemizi tüm Antalya'ya aktaracağız" dedi.

Başkan Adayı Böcek, proje tanıtım toplantısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını belirterek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'ya çok önem veriyor. Yoğun programına rağmen proje tanıtım toplantımıza katılacak. Antalya'ya değer katacak, her kesimden insanımızı mutlu edecek projeler hazırladık. Planlı, kurallı ve kimlikli bir Antalya inşa edeceğiz. 20 yılda hep ilklere imza atarak, çok özel projelerimizi Konyaaltı'na kazandırdık. Şimdi tüm Antalya'yı bu güzel projelerimizle tanıştıracağız. Tüm halkımız proje tanıtım toplantımıza davetlidir" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:03 Kaynak: İHA

Politika
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