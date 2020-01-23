Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezindeki makamında, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
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