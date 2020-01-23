Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezindeki makamında, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
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