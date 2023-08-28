Kılıçdaroğlu: Araştırmalar, belediye başkanlarımızın 2019'da aldıkları oydan daha fazla oy alacağını gösteriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki sert sözlerinin ardından dikkat çeken bir çıkış da İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den gelmişti. Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." derken Kılıçdaroğlu ise iki başkanın da yerel seçimlerde bu kez daha fazla oy alarak kazanacağını söyledi.

AKŞENER HEPSİNİ TOPA TUTTU

26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden sert sözlerle yüklenen Akşener, "Biz bu seçimde koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Nefsini öne koyanlarla, önce ben diyenlerle uğraştık. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu görmedim. Özür diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A DA YÜKLENDİ

İmamoğlu ve Yavaş'a da yüklenen Akşener, "Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum. Allah şahidim ki en yaptıysam seçimi kazabilmek için yaptım. Ne yaptıysam bugün hepsinin arkasındayım. Keşke herkes bizler kadar fedakar olabilseydi ama maalesef olamadılar" diye konuştu.

"KENDİ KADROLARIMIZLA GİRELİM"

Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim" dedi.

ÖZLALE: BU 2 İSME DESTEK VERMEMEMİZ TEZAT OLUŞTURMAZ

Konuyla ilgili bir dikkat çeken çıkış da İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: BELEDİYELERİMİZ DESTEKLERİNİ ARTIRDI

Yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini Cumhuriyet'e bozdu. Kılıçdaroğlu, "2024 seçimlerine de aynı yaklaşımla gireceğiz. Bakın, 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirden belde belediyesine kadar kazanan neredeyse tüm adaylarımız desteklerini artırmış görünüyor. Yapılan araştırmalar, 2024 seçimlerinde aday olmaları halinde 2019'da aldıkları oydan daha fazla oy alacaklarını gösteriyor. Çünkü çalmadılar, çırpmadılar. Tek bir kuruşun hesabını dahi verdiler, kimseyi ötekileştirmediler. Kentte yaşayan herkese hizmet götürmeye çalıştılar. 2024 yerel seçimlerinde bu başarıyı çoğaltarak sürdüreceğiz. Bundan şüphe duymuyorum." dedi.