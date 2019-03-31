Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda Oyunu Kullandı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çankaya'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Ankara Çankaya
'daki Arjantin
İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu
ile birlikte Çankaya Çukurambar
'da bulunan Arjantin İlkokulu'nda sandık başına gitti. Kılıçdaroğlu çifti, 4202 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, aynı mahallede farklı bir okulda oyunu kullandıktan sonra yanına gelen Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
ile okuldan çıkışta bir araya geldi. Yavaş ile tokalaşıp basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir havada seçim geçiyor" dedi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:22 Kaynak: DHA
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