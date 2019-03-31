Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda Oyunu Kullandı (2)

Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda Oyunu Kullandı (2)

14 dakika önce

TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra beraberinde Mansur Yavaş ile birlikte, okulun yanında bulunan taksi durağını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda Oyunu Kullandı (2), System.String[]
TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya'daki  Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra beraberinde Mansur Yavaş ile birlikte, okulun yanında bulunan taksi durağını ziyaret etti. Taksi şoförleriyle çay içen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yaklaşık 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın taksi durağına geçmesi

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:03 Kaynak: DHA

Çankaya, Arjantin, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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