Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda Oyunu Kullandı (2)
14 dakika önce
TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra beraberinde Mansur Yavaş ile birlikte, okulun yanında bulunan taksi durağını ziyaret etti.
TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Çankaya
'daki Arjantin
İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra beraberinde Mansur Yavaş
ile birlikte, okulun yanında bulunan taksi durağını ziyaret etti. Taksi şoförleriyle çay içen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yaklaşık 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldılar.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın taksi durağına geçmesi
Haber-Kamera: Kaan
ULU/ANKARA,
Son Dakika
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:03 Kaynak: DHA
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