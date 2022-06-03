Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi

03.06.2022 20:22
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.

Görüşmenin ardından Meta, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika

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