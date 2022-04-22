Kılıçdaroğlu: "Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır. Demokrasi ekseninde, insan hakları ekseninde, insanların elektrik gibi, su gibi, doğal gaz gibi temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük arzumuz, en büyük hedefimiz de budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mamak'ta oturan ve borcu yüzünden 1,5 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen İbrahim Öztürk'ün evini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, sözlerine, "Derdini anlatacağım sevgili kardeşim, anlatmak benim görevim zaten." diyerek başladı.

Yıllar yılı, "Devlet küçülsün vatandaş zenginleşir." denildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Sonra ortaya çıkan gerçek şu oldu; istedikleri politikalar sonucunda, ortaya çıkan gerçek, bir avuç kişi zenginleşti, milyonlarca insan fakirleşti." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz tablodur. Artık bu tablo bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı. Bunun değişmesi lazım. O nedenle sadece Türkiye'deki demokratlara değil, dünyadaki demokratlara da seslendim. Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır. Demokrasi ekseninde, insan hakları ekseninde, insanların elektrik gibi, su gibi, doğal gaz gibi temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük arzumuz, en büyük hedefimiz de budur. Türkiye, evet Türkiye düzelebilir. Türkiye zengin bir ülkedir.

Türkiye'de pek çok insan şu anda elektriksiz, gece karanlığına mahkum edilmiş vaziyettedir ama bunların tamamını çözmek mümkündür. Kısa sürede çözmek mümkündür. İnşallah bunların tamamını yapacağım. Umudunu kaybetme, senin umudunu hayata geçirmek benim temel görevimdir. Sadece senin değil aslında senin gibi zor şartlarda çalışan, zor şartlarda gelir elde etmeye çalışan, sosyal güvenliği olmayan hele hele 18 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Kurumunda kalıp sonra hayat mücadelesini veren senin gibi pek çok kişi var. Sizlere sahip çıkmak sosyal devletin görevidir ve her şeyden önce bu ülkede siyasetin görevidir. Ben bu temel görevi yerine getirmek için zaten çaba harcıyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Geçen yılın aynı rakamlarına göre 40 bin daha fazla. Demek ki 2022'de ortaya çıkacak rakamlar çok daha yüksek olacak, üzülerek ifade edeyim. Bakana da verdiği bilgiler için teşekkür ederiz." dedi.