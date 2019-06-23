Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez"
32 dakika önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:34 Kaynak: AA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (2)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti
'li, ülkücü, MHP
'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz."
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