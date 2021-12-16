Kılıçdaroğlu: "(Asgari ücret artışı) 4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Kılıçdaroğlu: "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir."
Kaynak: AA
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