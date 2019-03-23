Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu : "Asgari Ücret Vergi Dışı Kalması Lazım"

Kılıçdaroğlu : "Asgari Ücret Vergi Dışı Kalması Lazım"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş Genel Kurulu'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş Genel Kurulu'na katıldı. (4)

"Asgari ücretliler hayatından memnundur, değildir ayrı bir şey. Ama en azından bir asgari ücret alıyor. Asgari ücretin yarısının altında ücret alan kaç kişi var biliyor musunuz? 2 milyon 136 bin kişi"

"Bu ülkede, 21. yüzyılda 2 milyon 136 bin kişi asgari ücretin yarısıyla geçiniyor"

"Benim gördüğüm kadarıyla sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfer içinde Türkiye ilerliyor"

"Vergiyi tabana yayacağız dedikleri andan itibaren itirazın sizden gelmesi lazım. Zaten tabanda vergi. Gırtlağa kadar vergi ödüyor vatandaş. Asgari ücret vergi dışı kalması lazım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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