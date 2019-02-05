Kılıçdaroğlu: "Asgari Ücret Yüzde 26, Mutfaktaki Enflasyon Yüzde Yüzün Üstünde İse Oturup Herkesin...
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin grup toplantısına katıldı. (4)
"Mutfakta yangın var derken neyi kastediyoruz? Bunu kastediyoruz. Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Yüzde 26. Soğandaki artış ne kadar? Yüzde 231"
"Asgari ücret yüzde 26, mutfaktaki enflasyon yüzde yüzün üstünde ise oturup herkesin düşünmesi lazım"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:46 Kaynak: AA
Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek
Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
Merkez Bankası Enflasyonun Neden Yükseldiğini Açıkladı
Çaresiz Anne, Kılıçdaroğlu'nun Yüzüne "Bebeğim Ölüyor" Diye Haykırdı