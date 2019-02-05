Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Asgari Ücret Yüzde 26, Mutfaktaki Enflasyon Yüzde Yüzün Üstünde İse Oturup Herkesin...

Kılıçdaroğlu: "Asgari Ücret Yüzde 26, Mutfaktaki Enflasyon Yüzde Yüzün Üstünde İse Oturup Herkesin...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. (4)

"Mutfakta yangın var derken neyi kastediyoruz? Bunu kastediyoruz. Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Yüzde 26. Soğandaki artış ne kadar? Yüzde 231"

"Asgari ücret yüzde 26, mutfaktaki enflasyon yüzde yüzün üstünde ise oturup herkesin düşünmesi lazım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:46 Kaynak: AA

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