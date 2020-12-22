Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması lazım - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması lazım

22.12.2020 17:18
Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması lazım, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan bir kişinin annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söylediğini, ancak AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın bu duruma itiraz ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ona şöyle dedim; '121 lira 96 kuruş maaş bağlanmasına doğru diyorsanız, yerinizde kalın. Doğru demiyorsanız, görevinizden ayrılın, ben makbuzu size vereceğim.' Makbuz burada. AK Partili Milletvekili, 'Bana bu yanlış bilgiyi kim verdi' diye hesap soracak mı? ya da 'Bu yanlış bir bilgiymiş. Beni aldattılar. Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim' diyecek mi? Şehidimizin annesine bağlanan 121 TL 96 kuruş aylığın belgesi, yazısı burada. Sayın Öznur Çalık derhal ya istifa etmelidir veya parlamentoda benden ve arkadaşlarımdan özür dilemelidir" dedi.

'ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 3 BİN 100 OLMASI GEREKİR'Kılıçdaroğlu, gündemde asgari ücretin bulunduğunu, milyonlarca kişinin bu konuyu yakından takip ettiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Bütçe görüşmelerinde açıkladık; asgari ücretin net, vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum;  Bize göre asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz" diye konuştu.'KİNDEN VE ÖFKEDEN NE BEKLENİR'Kılıçdaroğlu, MHP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e yaptığı ziyarete ilişkin ise, "Ben saygıdeğer hanımefendi Seval Türkeş'i ziyaret ettim. Seval Hanım, demokrasiye inanmış, parlamentonun saygınlığına inanmış değerli bir insan. Bir mafya bozuntusunun, bir siyasal partinin destekçisi olması ve o siyasi partinin de bu mafya bozuntusuna sahip çıkması Cumhuriyet tarihinde bir ilkti ve buna açık yüreklilikle karşı çıkıyordu. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Ahi Evran'ı, Hacı Bektaş'ı biliyoruz ama felsefesini biliyor muyuz? Ne diyor Yunus Emre; 'Biz kimseye kin tutmayız, düşmanımız kimdir bizim?' Daha ne desin? Bütün peygamberler kine ve öfkeye karşı çıkmışlardır. Bütün saygın bilim insanları kine ve öfkeye karşı çıkmışlardır. Kinden ve öfkeden ne beklenir? Bunları aşmak zorundayız. Birlikte aşacağız. Ben kine ve öfkeye hiçbir zaman itibar etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.HAMZA YERLİKAYA İDDİALARI

Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu iddialarını yineleyerek, "Herkese meydan okuyorum' diyor. Sahte diploma almadığını iddia ediyor. Hamza Yerlikaya'nın bir numaralı sahtekar olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Milletvekili, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması lazım - Son Dakika


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