Kılıçdaroğlu: Asla Umutsuzluğa Kapılmamak Gerekiyor (2)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz

Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu