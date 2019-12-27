Kılıçdaroğlu, Atatu¨rk'u¨n Ankara'ya gelis¸inin 100. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıc¸darogˆlu, Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n Ankara'ya gelis¸inin 100. yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Atatu¨rk'u¨n Ankara'ya gelis¸inin 100. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajında Kılıçdaroğlu, "Ulu O¨nderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n Ankara'ya gelis¸inin 100. yıl do¨nu¨mu¨nde, Atatu¨rk ve silah arkadas¸larını rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizi kuran, bize bu topraklarda o¨zgu¨r ve onurlu bir yas¸ama fırsatı veren tu¨m kahramanlarımıza s¸u¨kranlarımı sunuyor, AnkaralIları sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.