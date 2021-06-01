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Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor

01.06.2021 14:54

Bugün yaptığı grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk'e yönelik hakaret ettiği öne sürülen imama yönelik "Provokasyondur, iyi araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hem duruma hem de Bahçeli'ye sert tepki göstererek, "Bugün sayın Bahçeli de bu konuda bir sürü laf etmiş ama asıl kızmamız gereken bu meczup mu? 'Atatürk kırmızı çizgimizdir' diyor. O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da düzenlenen bir hafızlık icazet törenine katıldı. Bu programda imam Mustafa Demirkan'ın sarf ettiği "Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki, bir asır gibi bir zaman içinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammediye, namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim daha kafir kim olabilir. Yarabbi bu zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" sözleri tepki çekti.

BAHÇELİ İMAMA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Demirkan'ın ifadelerine tepki gösterip "Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir. Ona laf yoktur. Atatürk kırmızı çizgimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk olmasaydı kulağınıza ezan mı okunurdu? Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz!" demişti.

"ASIL KIZMAMIZ GEREKEN BU MECZUP MU?"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hem yaşanan duruma hem da Bahçeli'ye yönelik olarak sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Cami'de görev yapan imamların, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü anlatması lazım. Dert varsa dertler ve çözümler konusunda toplumu aydınlatması lazım. Kinden, öfkeden beslenen bir din insanı olmaz. Acıtan da bu zaten.

Bugün sayın Bahçeli de bu konuda bir sürü laf etmiş ama asıl kızmamız gereken bu meczup mu? Bu meczup bu konuşmayı kimin önünde yapıyor? Devlet ricalinden bir Allah'ın kulu 'Yanlış söylüyorsun' dedi mi? Demedi. Bahçeli'ye soruyorum sen kime kızıyorsun? Kendi tarihine ihanet eden bir meczubu nasıl orada tutarsınız. Atatürk bizim ortak değerimizdir. Bahçeli, 'Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir' diyor. O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor. Renk değişmeyecek arkadaş. Renk değiştiği andan itibaren bu iş olmaz, sözlerin havada kalır."

Kılıçdaroğlu, Atatürk kırmızı çizgimizdir diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, 'Atatürk kırmızı çizgimizdir' diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor - Son Dakika


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