Son dakika! KILIÇDAROĞLU AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçeler arasında gösterilen Avcılar'a gelerek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Reşitpaşa Caddesi'nde yıktırılan ve yeniden yapımına başlanan bina inşaatlarını yerinde gören Kılıçdaroğlu'na Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli eşlik etti. Bir ara işçilerle sohbet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Barış Manço Kültür Merkezi'ne giderek burada basına kapalı kendisine verilen kentsel dönüşüm ile ilgili sunumu izledi. Sunumda, 'Avcılar Modeli' olarak nitelendirilen binaların yerinde dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgi verilirken, bu kapsamda yenilenen bina sayısının 1300'ü bulduğu kaydedildi.