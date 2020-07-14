Kılıçdaroğlu: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Danıştay yaptı, ortaya çıkmış kahramanlar gibi... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Danıştay yaptı, ortaya çıkmış kahramanlar gibi...
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (12)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:04 Kaynak: AA
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