Kılıçdaroğlu: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Danıştay yaptı, ortaya çıkmış kahramanlar gibi... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Danıştay yaptı, ortaya çıkmış kahramanlar gibi...

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (12)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '(Ayasofya'nın ibadete açılması) Danıştay yaptı, ortaya çıkmış kahramanlar gibi... - Son Dakika
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Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
22:38
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
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Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
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