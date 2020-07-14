Kılıçdaroğlu: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Danıştay yaptı, ortaya çıkmış kahramanlar gibi... - Son Dakika

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Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti

Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı

Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek