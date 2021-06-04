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Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kanaat Önderleri Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kanaat Önderleri Toplantısı'na katıldı

04.06.2021 00:57
Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kanaat Önderleri Toplantısı'na katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafın sıkıntılarını ve çözüm önerilerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen Aydın Kanaat Önderleri Toplantısı'nda STK temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafın sıkıntılarını ve çözüm önerilerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen Aydın Kanaat Önderleri Toplantısı'nda STK temsilcileri ile bir araya geldi. Bir ilin kanaat önderlerinin çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ülke genelindeki sorunlara da dikkat çekerek "Bu ülkede yoksulluğu bitireceğiz ve bu tabloyu değiştireceğiz. Demokratik yollarla daha güzel ve umutlu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Toplantı öncesinde açılış konuşması gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, kanaat önderlerinin il genelinde sıkıntıların çözümü noktasında önemli bir rol oynadıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Kanaat önderleri ile bir araya gelmek benim açımdan çok önemli. Bugün çilek tarlasını gezdik ve oradaki işçilerimizle, üreticilerimizle de görüştük. Toplantımızın ikinci oturumunda sizlerin sıkıntılarını ve taleplerini görüşeceğiz. Aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla bana sorun. Sizlerin her sorusuna samimiyetle cevap vereceğime emin olabilirsiniz. Çünkü birbirimizi tanımak ve önyargılarımızdan arınmak zorundayız" dedi.

"Bunları aşacağız"

Siyasetten hiçbir beklenti içinde olmadığını belirten Kılıçdaroğlu; "Ülkenin ciddi oranda sorunları var. Yirmi birinci yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tablo çok üzücü. Bu tablolardan çıkmak durumundayız, bunun da tek yolu siyaset kurumlarıdır. Bu sorunları aşmak için çözüm üretmeliyiz. Sunduğumuz 16 maddelik çözüm önerileri sonrasında iktidar beni eleştirdi ama bunları aşacağız. Türkiye'yi buradan çıkaracak olan iktidarın belli stratejileri olmalıdır. Demokrasinin olmadığı yerde can ve mal güvenliği yoktur. Bir siyasi partinin en çok ihtiyaç duyduğu bir şey varsa, o da eleştiridir. Eğer eleştiri varsa çözüm üretilecektir. İsteyin ve asla umutsuz olmayın. Bunların hepsi düzelecek. Bunları düzeltmeye kararlıyım. Benim siyasetten hiç bir beklentim yok. Tek isteğim var, o da kim olursa olsun her evde huzur olsun. Bunun için mücadele ediyorum ve etmeliyim. Yoksa aldığım bu aylığı hak etmiyorum demektir" dedi.

"Bu tabloyu değiştireceğiz"

Yaklaşan genel seçim öncesinde halkın oyları ile iktidar olacaklarını ve çözüm üreteceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye ürettiği zaman, işsizlik de ortadan kalkacaktır. Biz demokratik yollardan bu sorunu çözeceğiz. Biz dostlarımızla yani vatandaşlarımızla bu sorunu çözeceğiz. Hepimiz halkına hesap veren bir siyaset anlayışını istiyoruz. Bunu hep birlikte, sizlerin oylarıyla, demokratik yollardan çözeceğiz. Yeni, ahlaklı bir anlayış, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Sizlerin de desteğiyle Türkiye bunları aşacaktır. Kalkınma konusunda da birçok ülkeye de örnek olacağız. Bu ülke çok zengin bir ülke. Kaynakları ve insan kaynağı da zengin bir ülke. Gençliğimiz ise en büyük zenginliğimiz ama onların hepsi işsiz ve onları heba ediyoruz. Ama bu tabloyu değiştireceğiz" dedi.

"Çiftçileri ayağa kaldırmalıyız"

Ülke genelinde önemli bir yer tutan çiftçilerin de ayağa kaldırılması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Çiftçiyi ayağa kaldırmak için uğraşacağız. Bunun da yolu mutlaka her köye bir ziraat mühendisi görevlendirmekten geçiyor. Oradaki mühendis toprak analizlerini yapacak ve o bölgede ne ekilecekse tespit edecek. Hayvanlar ağırlıktaysa oralara veteriner gönderilecek. Her köye öğretmen, doktor gönderiyoruz bunları niye göndermeyelim" dedi.

"Yeşili korumuş"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da Aydın için önemli bir değer olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir Başkanınız ise Aydın'ı dünyaya tanıtan bir başkan. Gerçekten çok güzel işler yapıyor. Biraz önce Tekstil Alanı'nı gezdim, gördüm. O alanı çok güzel bir yer yapmış. En önemlisi de o yeşil alanı korumuş. Orayı gezdim gördüm. Özellikle çocuklar için yapılanları gördüm ve içimden şimdi çocuk olmak varmış dedim. İstese alışveriş merkezleri gibi betonarme bir yer yapabilirdi ama o yeşili korumuş" dedi.

"Her zaman esnaflarımızın yanında olduk"

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın yanında olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ise, "Bizim belediyemizin mülkünde kiracı olarak oturan esnaflarımızdan dükkanları kapalıysa kiraları sıfıra indirdik. Eğer açıksa da yüzde 50 indirim uyguladık. Zor durumda kalan şoförler odası esnafımızın da otogar giriş çıkışı gibi giderlerini yine yüzde 50 indirdik. Bu süreçte çiftçilerimiz de etkilendi. Özellikle girdi maliyetlerinin yüksek olması, yemin yüzde 100 artması, mazotun ÖTV ve KDV'sinin yüksek olması onları da zorladı. Çiftçimizin tarlasında kalan bütün malı Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin vergileriniz ile satın aldık. Aldığımız bu ürünleri de ihtiyacımız olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu işleri yaparken de bu salonda gördüğünüz tüm kanaat önderleri Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaydı, kendilerini bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.

Programın 2. bölümü basına kapalı olarak soru-cevap şeklinde devam ediyor. - AYDIN

Kemal Kılıçdaroğlu, Pandemi, Türkiye, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kanaat Önderleri Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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