Kılıçdaroğlu, Aym'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine Katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Aym'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine Katıldı

25.04.2022 16:49
Kılıçdaroğlu, Aym'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Tören'de AYM'yi tanıtan kısa belgesel film gösteriminin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan açılış konuşmasını yaptı. Arslan'ın konuşmasının ardından katılımcılar, Anayasa Tarihi Galerisi'nin açılışına katıldılar.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Aym'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Aym'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine Katıldı - Son Dakika
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