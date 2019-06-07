Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Ayşe Çelik'i kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Ayşe Çelik'i kabul etti

40 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum edilen ancak daha sonra tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'i kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Ayşe Çelik'i kabul etti, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum edilen ancak daha sonra tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çelik'i makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Çelik, görüşmede, kendi yaptığı Kılıçdaroğlu resmini hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:27 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Ayşe Çelik , Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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