Kılıçdaroğlu, Ayşe Çelik'i kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum edilen ancak daha sonra tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'i kabul etti.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:27 Kaynak: AA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, bir televizyon programında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum edilen ancak daha sonra tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çelik'i makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Çelik, görüşmede, kendi yaptığı Kılıçdaroğlu resmini hediye etti.
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