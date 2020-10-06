Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi. Azerbaycan, işgal ne zaman sona erecek diye 30 yıldır bekliyor ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız.' diyor."