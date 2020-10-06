Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Salondan görüntü Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

Salondan görüntü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi. Azerbaycan, işgal ne zaman sona erecek diye 30 yıldır bekliyor ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız.' diyor."

Kılıçdaroğlu: Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi
Kılıçdaroğlu: Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi
Kılıçdaroğlu: Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi
Kılıçdaroğlu: Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İşgal, TBMM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:26 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi' - Son Dakika

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