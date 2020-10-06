CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi. Azerbaycan, işgal ne zaman sona erecek diye 30 yıldır bekliyor ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız.' diyor."
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:26 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi' - Son Dakika