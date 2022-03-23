Kılıçdaroğlu-Babacan görüşmesi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu-Babacan görüşmesi

23.03.2022 13:09

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın gelişi ve karşılanması Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan ile görüşmesinden görüntüler ANKARA - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi...

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın gelişi ve karşılanması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan ile görüşmesinden görüntüler ANKARA - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Babacan'ı partiye gelişinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

Kılıçdaroğlu-Babacan görüşmesi
Kılıçdaroğlu-Babacan görüşmesi
Kılıçdaroğlu-Babacan görüşmesi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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