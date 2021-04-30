Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz

30.04.2021 00:40
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili bir kanun teklifi vereceğiz. Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında Bahçeli'nin de imzası var. Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bahçeli kanun teklifini destekler mi?" sorusuna "Çok umutlu değilim. Bahçeli'nin şöyle bir özelliği var, dün o sözü söyledi ama 3 gün sonra tersini söyleyebilir. Beni üzen de bu zaten" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Gündem Özel programında, Taha Akyol ve Elif Çakır'ın gündeme dair sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu, aşı tedariki, pandemi destekleri, Biden'ın 24 Nisan kararı, erken seçim tartışmaları ve ekonomik kriz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ASLINDA SAĞLIK BAKANI ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı tedariki ile ilgili yaptığı son açıklamaları değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Sağlık Bakanı'nın şu ana kadar aşı ile ilgili tüm söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Aslında Sağlık Bakanı adına üzülüyorum. Sözünü tutmayan, birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Beceremeyeceklerini gayet iyi biliyordum, emin olun bizim belediyelerimize bugün yetki verilseydi; bu sorun çözülürdü.

Tam bir güvensizlik üzerine inşa edilen tablo var. Sayın Bakan çıkıp açıklamalar yapıyor. Açıklamalar Bilim Kurulu'nun mu, kendisinin mi, Saray'ın mı? Bundan haberimiz yok. Aşı işini beceremediler. Maske olayının tamamı çözdük, üstelik bedava verdik. Ve hiçbir ayrım yapmadan...Beceriksizlik öyle bir sinmiş ki yönetim yapısına, beceremiyorlar. Tarih veriyorlar, tarih tutmuyor. Bir süre veriyorlar sonra vazgeçiyor, devlet böyle yönetilmez. Şu an devlet yönetilemiyor."

"50 KİŞİYE SAĞLANAN İMKAN 54 MİLYAR 600 MİLYON"

Pandemi döneminde CHP'li tüm belediyelere talimat verdiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kimsenin suyunun kesilmeyeceğini hatırlatarak hükümetin 'pandemi destekleri' eleştirdi:

İstanbul Havalimanı işletmecilerine sağlanan avantaj, 21 milyar lira. 21 milyar liralık onların ortaklarına avantaj sağlanmış. 2020'de otoyol işletmecilerine 10 milyar 100 milyon lira garanti ödemesi verilmiş. Şehir hastanelerine sağlanan hizmet bedeli ve kira 17 milyar 600 milyon lira. Bir de elektrik şirketlerine sağlanan bir avantaj var. 2021 yılı içerisinde 3 milyar lira. Elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan 2 milyar lira bir avantaj var.

Digiturk'ün Katarlı ortağı vardı; 'Parayı ödemiyorum' dedi. 900 milyon lira da ona avantaj sağlanmış. Topladığımızda bunların sayısı 50'yi geçmiyor. 50 kişiye sağlanan imkan 54 milyar 600 milyon lira. Esnafa ne verilecek? Bütçe fazla verdi diyorlar, neden esnafa vermiyorsunuz o zaman? Kredilerden bahsetmiyorum, doğrudan doğruya hibe. Hibe vereceksiniz esnafa.

"BELİRLİ KİŞİLER PARALARI DÜZENLİ ÖDENİYOR"

Belli kişilerin paraları düzenli ödeniyor. İstanbul Havalimanı'nı yapan şirketlere 21 milyar lira parayı veriyorsun. Toplam 54 milyar 600 milyon lira. Bu para var. Buradaki önemli olay; siyasi tercihtir."

"128 MİLYAR DOLARI KİME SORACAĞIZ"

"128 milyar dolar" ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu soruda hakaret yok, bir şey yok. Efendim, Saray'ın silueti varmış. Bu soruyu kime soracağım? Manava, bakkala sorduk. Haberleri yok. İyi de bu para nerede? Devleti yöneten, her şeyden sorumlu olan kişiye soruyoruz. MB dolar satabilir. Peki, nasıl yapıyordu bunu? İhaleye çıkıyordu, odaları var ve herkes giremez. O odada dolar alım-satımı yapılır. Ne alıcı ne de satıcı birbirini bilmez. MB bilir, ihaleye bankalar katılır. Sonra MB bu bilgileri yayınlar. 128 milyar dolar satılıyor, ama kime satıldığı belli değil. Satan Hazine. Hazine MB'de olan doları satabilir mi? Hazine dolar kuru üzerinden işlem yapabilir mi? Hazine'nin öyle bir yetkisi de yok. Bu yetki kime ait. MB'ye ait. Merkez Bankası'nın şu an kendisine ait bir doları yok. Kendi mülkiyetinde olan bir doları dahi yoktur." ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ"

Merkez Bankası'yla ilgili kanun teklifi vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımıza talimat verdim. MB'nin bağımsızlığı ile ilgili yarın veya öbür gün bir kanun teklifi verecekler. MB sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir. Dünyadaki bütün sermaye çevreleri, güven veren bir kurumu görmek ister. Rahmetli Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de imzası var. Şimdi bu kanun teklifini vereceğiz. Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz." şeklinde konuştu.

"BAHÇELİ, KANUN TEKLİFİNİ DESTEKLER Mİ?" SORUSUNA YANIT

Bu açıklaması sonrası "Bahçeli, MB'nin bağımsızlığı ile ilgili kanun teklifini destekler mi?" sorusu sorulan Kılıçdaroğlu, "Çok umutlu değilim. Bahçeli'nin şöyle bir özelliği var: Dün o sözü söyledi ama 3 gün sonra yüz seksen derece tersini söyleyebilir. Beni üzen de bu zaten. 'Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur' Erdoğan'ın tezi. Nobel ödülü alacak yakında, gerçekleşmeyen tez. Hayret ediyorum. Bir de 'Ekonomi biliyorum' diyor. Akıl var mantık var, Türkiye'yi ekonomi biliminin tam tersi noktaya getirdiler. 128 milyar dolar bizde değil. 600 milletvekili de bilmiyor. Milletvekillerinin araştırması lazım ama araştırmıyorlar. Çünkü Saray'dan talimat geldi. Beni üzen Bahçeli'nin de buna evet demiş olması"

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası, Devlet Bahçeli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz - Son Dakika Ekonomi


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