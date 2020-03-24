Kılıçdaroğlu, Bakan Koca ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgının da gündeme geldiği telefon görüşmesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin, CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca ise, gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini iletti." denildi.