Kılıçdaroğlu: Barolara ilişkin teklife karşı çıkacağız - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı'na sunulan baro düzenlemesinin de içinde olduğu Avukatlık Kanun Teklifine ilişkin, " Türkiye'yi kutuplaştıran bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, üniversitelerin çok önemli kurumlar olduğunu söyledi. Üniversiteleri olan ve bilim üreten her ülkelerin dünyada saygın ülke konumunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla üniversitelerin sorunlarını çözmek hem iktidarın hem parlamentonun hem de toplumun ortak görevi olmak zorundadır. Bir üniversitemiz kapatıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi. Neden kapatıldı? Genç ve çalışkan üniversiteydi ama intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Neden? 'Niçin 'demokrasi' diyorsun, niçin hak, hukuk adalet' diyorsun? Niçin 'üniversite' diyorsun? Bu nedenle kapatıldı" dedi.
"Baroyu bölüyorlar. İktidardan yana, iktidara karşı, inanç bağlamında, etnik kimlik bağlamında bölünen barolar. Böyle bir amaçla baroların bölünmesi vatana, Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir. Bahçeli'ye söylüyorum; eğer bu ülkenin bekasından söz ediyorsa yarın etnik kimlik bağlamında, inanç bağlamında bölünen baroyu nasıl savunacaksın? Ülkeye beka sorunu yaratan bu tür adımlardır. Beka sorunu olursa böyle atılan adımlardan dolayı olur. Bu teklif geldi, komisyonda görüşülecek. Tüm arkadaşlarıma sesleniyorum; her bir arkadaşımın komisyonda görevi var. Bu ucube, Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan, Türkiye'yi kutuplaştıran bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız."