Kılıçdaroğlu: Barolara ilişkin teklife karşı çıkacağız - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Barolara ilişkin teklife karşı çıkacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı'na sunulan baro düzenlemesinin de içinde olduğu Avukatlık Kanun Teklifine ilişkin, "Türkiye'yi kutuplaştıran bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı'na sunulan baro düzenlemesinin de içinde olduğu Avukatlık Kanun Teklifine ilişkin, " Türkiye'yi kutuplaştıran bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, üniversitelerin çok önemli kurumlar olduğunu söyledi. Üniversiteleri olan ve bilim üreten her ülkelerin dünyada saygın ülke konumunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla üniversitelerin sorunlarını çözmek hem iktidarın hem parlamentonun hem de toplumun ortak görevi olmak zorundadır. Bir üniversitemiz kapatıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi. Neden kapatıldı? Genç ve çalışkan üniversiteydi ama intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Neden? 'Niçin 'demokrasi' diyorsun, niçin hak, hukuk adalet' diyorsun? Niçin 'üniversite' diyorsun? Bu nedenle kapatıldı" dedi.

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'YÖK'Ü KALDIRACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, geçen hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan bu gençleri kandırıp, 'nasıl oy alırım' diye program yaptı ama bence o da pişman oldu. Çıktı, bunlar bir sürü laf etti ama onlar gerekli dersi verdiler. Sen Z kuşağından oy almak istiyorsan önce gençler ne istiyor onu soracaksın. O kuşaktan oy alacaksan bu dediklerimi asla unutmayacaksın. Gençler asla baskıcı, dikta yönetimi istemiyorlar, özgürlük istiyorlar. Sen bunu yapacak mısın? Tek adam rejimini sonlandıracak mısın? Gençler diyor ki, 'biz dayatmayı kabul etmiyoruz.' Önce sınav tarihiyle oynayarak dayatmanın nasıl olduğunu gösterdin onlara. Gençler diyor ki 'benim seçimlerimle, tercihlerimle oynama.' Adalet istiyorlar. Fırsat eşitliği istiyorlar. Gençler çağı yakalamak istiyorlar, Oy istiyorsan Z kuşağından, samimi dürüst olacaksın. Üniversiteler artık bilgi üretmiyor. Biz iktidar olduğumuzda size söz veriyoruz YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız."

BAROLARA İLİŞKİN TEKLİFE TEPKİ

AK Parti tarafından, Meclis Başkanlığı'na sunulan baro düzenlemesinin de içinde olduğu Avukatlık Kanun Teklifini eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Baroyu bölüyorlar. İktidardan yana, iktidara karşı, inanç bağlamında, etnik kimlik bağlamında bölünen barolar. Böyle bir amaçla baroların bölünmesi vatana, Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir. Bahçeli'ye söylüyorum; eğer bu ülkenin bekasından söz ediyorsa yarın etnik kimlik bağlamında, inanç bağlamında bölünen baroyu nasıl savunacaksın? Ülkeye beka sorunu yaratan bu tür adımlardır. Beka sorunu olursa böyle atılan adımlardan dolayı olur. Bu teklif geldi, komisyonda görüşülecek. Tüm arkadaşlarıma sesleniyorum; her bir arkadaşımın komisyonda görevi var. Bu ucube, Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan, Türkiye'yi kutuplaştıran bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:07 Kaynak: DHA

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