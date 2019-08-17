Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Başarımız var ama eksikliklerimiz de var"
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Kılıçdaroğlu: "Başarımız var ama eksikliklerimiz de var"

37 dakika önce

Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:14 Kaynak: AA
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