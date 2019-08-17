Kılıçdaroğlu: "Başarımız var ama eksikliklerimiz de var"
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Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:14 Kaynak: AA
Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş 100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti